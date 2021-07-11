Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşandı

Muğla'nın ünlü turistik ilçelerinde serinlemek isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde, vatandaşlar ile yabancı turistler güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı ve serinlemek için sık sık denize girdi.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gitmek isteyenler, Muğla-Akyaka ve Marmaris-Aykaya kara yollarında araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Fethiye'de de vatandaşlar ve yabancı turistler Kumburnu ile Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları da güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaparak Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Bodrum ilçesinde Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajlarında hareketlilik yaşandı. Sahile yakın cadde ve sokaklarda yürüyüşe çıkanların çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise güneşli havayı fırsat bilenler, denize girip sahilde aileleriyle vakit geçirdi.

Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle Marmaris Belediye Halk Plajı'nda kent sakinleri ve turistler yoğunluk oluşturdu. Bazıları deniz bisikletine bindi ve balık tuttu.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki plajların da oldukça kalabalık olduğu görüldü. Bazı turistler Dalyan Kanalı'nda teknelerle gezerek tarihi Kaya Mezarları'nı izledikten sonra İztuzu Sahili'ndeki plajlarda denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Polis ve zabıta ekipleri işlek caddeler ve sahillerde sık sık kontroller yaparak maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi uyarısında bulundu.