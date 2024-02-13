Muhammer Ketenci'nin kadınlarla ilgili sözleri tepki çekti! "Göğüslerinin yarısı dışarıda..."

Ünlü isimlerin sahne kostümlerini hazırlayan ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan ünlü modacı Muammer Ketenci bu defa kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Türkiye'nin en tanındık modacılarından biri olan Muammer Ketenci düzenlediği defilelerin yanı sıra katıldığı programlarla da öne çıkıyor.
Yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken Ketenci, bu sefer de KRT ekranlarında yayınlanan Mevzu Gündem programına konuk oldu. Ketenci'nin programda kadınlarla ilgili sözü tepki çekti.
Ece Erken ve Işıl Donat'ın sunuculuğunu üstlendiği programda Yeliz Yeşilmen'in kadınlara "Özgür olun" dediği paylaşımdan bahsedildi.
Erken'in paylaşımdaki notu okumasından sonra söze giren Ketenci, "Yeliz burada Türk kadınlarının hepsinde kendi göğüs ve bacağının olduğunu zannederek "özgür kalın" demiş" şeklinde konuştu.
Sözlerine devam eden Ketenci, "Yanlış anlarlar, k.çlarını açar bizim kızlar! Benim dediğim her şey doğru. Sen Nişantaşı'ndaki kızları gördün mü Ece? Memelerinin yarısı dışarıda" dedi.