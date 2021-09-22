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Muhammet Demir, Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

22.09.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK-Başakşehir maçında rekor kırıldı. Muhammet Demir, maçın 10. saniyesinde attığı golle Süper Lig tarihinin en erken golünü kaydetti.

Süper Lig tarihinin en hızlı golcü Gaziantepli Muhammet Demir'den geldi.

Eski takımı Başakşehir'e karşı oynanan maçın 10. saniyesinde Muhammet Demir, topu filelere gönderdi. Santra sonrası savunmadan şişirilen topu Joao Figueiredo kafayla savunma arkasına gönderdi ve Muhammet Demir sol çaprazdan düzgün bir vuruşla golü attı.

29 yaşındaki oyuncunun bu golü, 1 saniyeyle Süper Lig tarihinin de en hızlı golü oldu. Muhammet Demir'den önceki rekor 29 Kasım 2008'de Denizlisporlu Darryl Roberts, Eskişehir ağlarına 12. saniyede göndermişti.

Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN HIZLI 10 GOLÜ

MUHAMMET DEMİR

MUHAMMET DEMİR
10. Saniye: Muhammet Demir, Gaziantep

DARRYL ROBERTS

DARRYL ROBERTS
12. Saniye: Darryl Roberts, Denizlispor

UMUT BULUT

UMUT BULUT
17. Saniye: Umut Bulut, Trabzonspor

VEDAT İNCEEFE

VEDAT İNCEEFE
18. Saniye: Vedat İnceefe, Galatasaray

MUSA AYDIN

MUSA AYDIN
20. Saniye: Musa Aydın, Sivasspor
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Gaziantep FK
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
güzelde markette fiyatlar düşecek mi, bizim hesap bu yönde
pis bozbaykuslar bize gelince canlarını dişlerine takarlar basaksehit kumeye
umarım küme düşerler karakter yok hiçbirinde

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