Muhammet Demir, Türkiye rekoru kırdı! 10. saniyede...

Süper Lig tarihinin en hızlı golcü Gaziantepli Muhammet Demir'den geldi.

Eski takımı Başakşehir'e karşı oynanan maçın 10. saniyesinde Muhammet Demir, topu filelere gönderdi. Santra sonrası savunmadan şişirilen topu Joao Figueiredo kafayla savunma arkasına gönderdi ve Muhammet Demir sol çaprazdan düzgün bir vuruşla golü attı.

29 yaşındaki oyuncunun bu golü, 1 saniyeyle Süper Lig tarihinin de en hızlı golü oldu. Muhammet Demir'den önceki rekor 29 Kasım 2008'de Denizlisporlu Darryl Roberts, Eskişehir ağlarına 12. saniyede göndermişti.

Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.