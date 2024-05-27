Muhtemel eşleşmeler belli oldu! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok tanıdık rakip

Trendyol Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön elemelere katılmaya hak kazanan Fenerbahçe ilk maçına 23-24 Temmuz tarihlerinde çıkacak. Rakiplerini bekleyen Fenerbahçe, Şampiyonları Lig’i aşaması için elenmesi 3 takım elemek zorunda.
Ön eleme turu (4 takım tek maçlı 2 yarı final ve 1 final oynar): Bu turdan başlayan 4 takım.
Birinci eleme turu (30 takım): Bu turdan başlayan 29 takım ve ön eleme turunu kazanan 1 takım.
İkinci eleme turu (20 takım): Bu turdan başlayan 5 takım ve birinci eleme turunu kazanan 15 takım.
Üçüncü eleme turu (12 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve ikinci eleme turunu kazanan 10 takım.
Play-off turu (8 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve üçüncü eleme turunu kazanan 6 takım
Partizan (Sırbistan)
Lugano (İsviçre)
Rangers (İskoçya)
Slavia Prag (Çekya)
Salzburg (Avusturya)