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  4. Muhtemel eşleşmeler belli oldu! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok tanıdık rakip

Muhtemel eşleşmeler belli oldu! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çok tanıdık rakip

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 12:45
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Süper Lig'i Galatasaray'ın gerisinde 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan mücadelesine başlayacak. Devler Ligi'ne katılım için 3 takımı elemek zorunda olan Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda mücadelesine başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön elemelere katılmaya hak kazanan Fenerbahçe ilk maçına 23-24 Temmuz tarihlerinde çıkacak. Rakiplerini bekleyen Fenerbahçe, Şampiyonları Lig’i aşaması için elenmesi 3 takım elemek zorunda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME SİSTEMİ NASIL İLERLİYOR?

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Ön eleme turu (4 takım tek maçlı 2 yarı final ve 1 final oynar): Bu turdan başlayan 4 takım.

Birinci eleme turu (30 takım): Bu turdan başlayan 29 takım ve ön eleme turunu kazanan 1 takım.

İkinci eleme turu (20 takım): Bu turdan başlayan 5 takım ve birinci eleme turunu kazanan 15 takım.

Üçüncü eleme turu (12 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve ikinci eleme turunu kazanan 10 takım.

Play-off turu (8 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve üçüncü eleme turunu kazanan 6 takım

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU


Canlı Skor

2. ELEME TURU

2. ELEME TURU

Partizan (Sırbistan)

Lugano (İsviçre)

3. ELEME TURU

3. ELEME TURU

Rangers (İskoçya)

Slavia Prag (Çekya)

Salzburg (Avusturya)

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