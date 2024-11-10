Müjde Ar'ın oynadığı İffet filmiyle hafızalara kazındı! Faruk Peker bakın artık ne yapıyor?

Peker, "Cemil karakteriyle üzerinize 'kötü adam' karakterinin yapıştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hiç düşünmüyorum. 'Cemil' kötü bir adam değildi ki... Zamanının genç bıçkınıydı. Hemen sonraki sahneyi açıp izleyin. 'İffet' ne diyor sazlıkların arasında; 'Ben bambaşka bir şekilde hayal ediyordum.' O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi..."