Müjde Ar'ın oynadığı İffet filmiyle hafızalara kazındı! Faruk Peker bakın artık ne yapıyor?

MYNET- Yeşilçam'da Müjde Ar, Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi isimlerle rol alan ve 'İffet' filmindeki 'Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker son haliyle gündeme geldi.
Müjde Ar ile çektiği 'Araba camı sahnesi' ise hafızalarda yer edinen Faruk Peker İstanbul'dan ayrıldı ve Ankara'ya yerleşti.
Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker senaryo ve kitap yazıyor. Aynı zamanda usta oyuncunun Youtube üzerinden de sinema anılarını anlattığı bir hesabı bulunuyor.
Faruk Peker'in son hali de sosyal medyada "Yaşlanmış ama halen cool", "Adam çok cool", "Vay be hayat geçip gidiyor" yorumları alıyor.
Gözlerden uzak olan Faruk Peker bir süre önce Habertürk'e verdiği röportajla adından söz ettirmişti.
Ankara Gölbaşı'nda mütevazi bir yaşam süren Peker, Müjde Ar'ın o sahneden habersiz olduğunu ifade ederek "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük" demişti.
Peker, "Cemil karakteriyle üzerinize 'kötü adam' karakterinin yapıştığını düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hiç düşünmüyorum. 'Cemil' kötü bir adam değildi ki... Zamanının genç bıçkınıydı. Hemen sonraki sahneyi açıp izleyin. 'İffet' ne diyor sazlıkların arasında; 'Ben bambaşka bir şekilde hayal ediyordum.' O sahne tecavüz değil, 'Cemil'in seksüel bir fantezisiydi..."