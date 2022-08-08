Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi, arama çalışmalarını yürüten ekiplere minnettar

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 59'uncu gününde sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşı Halime Timurtaş'ı kurtarmak amacıyla suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş için ekiplerin zorlu coğrafyada arama çalışmaları devam ediyor.

Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede yürütülen çalışmalarda bugüne kadar dönüşümlü olarak Diyarbakır, Adana, Van ve Hakkari İl Jandarma komutanlıklarına bağlı timler, Van, Elazığ ve Bitlis İl Emniyet müdürlüklerine ait su altı arama ve kurtarma ekipleri, Batman ve Van'dan AFAD ekipleri, Siirt'ten de jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları görev aldı.

Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun'un koordinesinde yürütülen çalışmalarda zodyak botların yanı sıra halat bağlanan rafting botları ve iş makinesi de kullanıldı.

Zorlu coğrafi koşullara karşı havai hat da çekilen bölgede, su altı kamerası ve insansız hava araçlarıyla arama yapıldı, bölgedeki ağaçlık ve kayalık alanlar kontrol edildi.

- "Bir an evvel Eyüp'ün bulunmasını istiyoruz"

Arama çalışmalarını takip eden hemşirenin babası Aydın Güneş, AA muhabirine, 59 gündür oğlundan gelecek haberi umutla beklediklerini söyledi.

Oğlu Eyüp'ün, mesai arkadaşının hayatını kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini anımsatan Güneş, "Arama çalışmaları devam ediyor. Bir an evvel Eyüp'ün bulunmasını istiyoruz, temennimiz bu. Allah devletimize güç versin, devletimizden memnunuz." dedi.

Oğlu bulunamadığı için acısının katlandığını anlatan Güneş, ona kavuşmak için çalışmaların sürmesini istediklerini belirtti.

Güneş, oğlunun görev yaptığı ilçede sevilen bir kişi olduğunu anlatarak, "Birkaç kez Siirt'e gelmesini istedim ama Pervari'nin insanları çok iyi olduğu için gelmek istemedi. Burada çalışmayı ve arkadaşlarını çok seviyordu. Buradaki herkes ondan iyi bahsediyor. Gerçekten çok sevilen bir çocuktu. Valimiz, İl Jandarma Komutanımız, Kaymakamımız, Pervari Belediye Başkanımız ve Beğendik Belde Belediye Başkanımız ile ilçe ve belde halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Herkes elinden geleni yapıyor"

Hemşire Güneş'in Kurtalan ilçesinde görev yapan ağabeyi Dr. Hüseyin Güneş de kardeşinin bulunması için arama kurtarma ekipleri ile ilçe ve belde halkının özveriyle çalıştığını belirtti.

Kardeşinin 27 yaşında çok çalışkan ve özverili bir genç olduğunu dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"İzinli günlerinde dahi Pervari için çalışıyordu. 11 Haziran günü su kenarına pikniğe geldiler. Arkadaşının ayağının kaydığını görünce fedakar şekilde arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Kardeşim çok fedakar bir insandı. Nasıl yaşadıysa öyle vefat etti. Tanıyan, tanımayan binlerce insan ona dua ediyor. Artık bir şekilde bir mezarı olsun, annem mezarında dua edebilsin istiyoruz. Tek temennimiz bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kardeşimin bulunması için destek bekliyoruz. 'Şelale' olarak bilinen mevkide de çalışma yapılacak. Coğrafya şartlarının zor olduğunu biliyoruz. İnşallah tez zamanda bulunur."