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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

25.06.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri görev yapıyor.

Ekipler, olayın meydana geldiği Müküs Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde sualtı ve üstünde arama gerçekleştiriyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

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