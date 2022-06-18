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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

18.06.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

140 kişilik ekip, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde de arama çalışması yürütüyor

SİİRT (AA) - Pervari'de piknik yaparken Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için ekipler zorlu koşullara rağmen özveriyle çalışıyor.

Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete ait su altı ekipleri ile UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 140 kişinin görev aldığı çalışmalar, olayın meydana geldiği bölgenin yanı sıra Botan Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde yürütülüyor.

Bot ve teknelerin de kullanıldığı çalışmalar kapsamında su altı ve yüzeyinde arama yapılıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

- 140 kişilik ekip, Botan Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde de arama çalışması yürütüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

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