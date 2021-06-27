Murat Boz ve Tuba Büyüküstün aynı dizide buluşuyor! Murat Boz ve Tuba Büyüküstün hakkında aşk iddiası!

Ücretli dijital dizi ve film içerik platformu olan Netflix’in yeni dizisi Another Self için bir araya gelen ikili hakkında ortaya bir aşk iddiası atıldı. Türk yapımı olarak izleyiciler ile buluşacak dizinin çekimleri devam ederken magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Peki Murat Boz ve Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz dizi projesi için bir araya geliyor!

Netflix’in yeni dizisi ‘Another Self’in oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün’ün başrolünden sonra şimdi de yakışıklı popçu Murat Boz da kadroya katıldı.

Daha önce sinema filmi deneyimi olan Boz, ilk kez bir dizide rol alacak. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un takipçileri ise dizinin başlamasını dört gözle bekliyor.

Another Self’in konusu Okul arkadaşı olan üç kadının hikayesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak.

Aşk iddiaları! Murat Boz, Aslı Enver ile olan ilişkisinin ardından uzun süredir yalnız olarak biliniyordu. Tuba Büyüküstün ise geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile olan ilişkisini sonlandırmıştı.