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Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi

22.08.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Burakcan Övüç'le ilgili yaptığı itirafla gündem oldu. Oğlunun kendisini para kasası olarak gördüğünü ifade eden Övüç, paylaşımını apar topar sildi. Konu hakkında açıklama yapan Murat Övüç, "Aramız çok iyi, sarhoştum biraz, hepsi bu" dedi.

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Övüç'ün son olarak oğlu Burakcan Övüç'le ilgili bir paylaşımı olay oldu. Övüç bu paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Murat Övünç paylaşımında, oğlunun kendisini para kasası olarak gördüğünü ifade etti.

İlginç ifadeleri sonrası Övünç, paylaşımını kısa sürede sildi.

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Bilal Özcan'ın haberine göre, kısa sürede sildiği paylaşımı hakkında konuşan Murat Övünç, "Oğlumlar aramız çok iyi, sarhoştum biraz, hepsi bu” dedi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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