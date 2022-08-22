Murat Övüç'ten oğluyla ilgili olay itiraf! Apar topar sildi

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Övüç'ün son olarak oğlu Burakcan Övüç'le ilgili bir paylaşımı olay oldu. Övüç bu paylaşımı kısa süre içinde sildi.

Murat Övünç paylaşımında, oğlunun kendisini para kasası olarak gördüğünü ifade etti.

İlginç ifadeleri sonrası Övünç, paylaşımını kısa sürede sildi.

Bilal Özcan'ın haberine göre, kısa sürede sildiği paylaşımı hakkında konuşan Murat Övünç, "Oğlumlar aramız çok iyi, sarhoştum biraz, hepsi bu” dedi.