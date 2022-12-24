Murat Sancak bombayı patlattı! "Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istedi" Takımdan ayrılan Balotelli geri dönecek mi?

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Kupası’nda karşılaştıkları Rizespor’u tebrik eden Sancak, ”Çok güzel bir oyun oynadı, hak ettiği sonucu aldı. Biz takım olarak kötüydük. Bireysel olarak bir iki futbolcu değil takımın tamamı kötüydü. Futbolda bunlar var oluyor. Yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar olabiliyor. Maçı çevirebilecek durumu var mıydı, vardı. Ama eksik kadro olduğu için, sakat olanlar var. Bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Birde paniklediler her halde, çok hırsızlı olmakta ters sonuçlarda aldırabiliyor. Önümüze bakacağız, dünyanın sonu değil. Bu sene olmadı, seneye artık. Şu anda onu geride bırakıp önümüzdeki 5 maça bakacağız. En iyi sonuçlarla çıkacağız inşallah. Transfer döneminde eksik olan ihtiyaç olan transfer yapacağız” dedi.