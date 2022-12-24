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Murat Sancak bombayı patlattı! "Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istedi" Takımdan ayrılan Balotelli geri dönecek mi?

24.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Samet Akaydın’ın Spor Toto Süper Lig’in en iyi stoperlerinden olduğunu belirten Sancak, başarılı oyuncu için dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Balotelli konusuna da değindi. İşte Murat Sancak'ın o açıklamaları...

Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye Kupası’nda karşılaştıkları Rizespor’u tebrik eden Sancak, ”Çok güzel bir oyun oynadı, hak ettiği sonucu aldı. Biz takım olarak kötüydük. Bireysel olarak bir iki futbolcu değil takımın tamamı kötüydü. Futbolda bunlar var oluyor. Yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar olabiliyor. Maçı çevirebilecek durumu var mıydı, vardı. Ama eksik kadro olduğu için, sakat olanlar var. Bu sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Birde paniklediler her halde, çok hırsızlı olmakta ters sonuçlarda aldırabiliyor. Önümüze bakacağız, dünyanın sonu değil. Bu sene olmadı, seneye artık. Şu anda onu geride bırakıp önümüzdeki 5 maça bakacağız. En iyi sonuçlarla çıkacağız inşallah. Transfer döneminde eksik olan ihtiyaç olan transfer yapacağız” dedi.

“TARAFTARIN BALOTELLİ BEKLENTİSİ OLMASIN, AMA İYİ BİR OYUNCU ALACAĞIZ”

“TARAFTARIN BALOTELLİ BEKLENTİSİ OLMASIN, AMA İYİ BİR OYUNCU ALACAĞIZ”

Dünya yıldızı getirmenin senelik 5-6 milyon Euro bir maliyeti olduğu belirten Murat Sancak, "Ben arzu ederim kulüpte dünya yıldızları olsun. Balotelli şuanda Sion kulübünün oyuncusu, şuanda gelme şansı yok."

"Taraftarlar Balotelli’nin gelme beklentisi içine girmesin. Ama iyi bir oyuncu alacağız, bu dünya yıldızı mı olur orta halli bir yıldız mı olur önemli olan alacağımız oyuncunun Adana Demirspor’a katkı sağlayacak olması. Teknik ekibimizle beraber en iyisini almaya çalışacağız” diye konuştu.

“4 BÜYÜKLER İSTEDİĞİNDE GÖNDERECEKSİN YOKSA PİŞMAN OLURSUN”

“4 BÜYÜKLER İSTEDİĞİNDE GÖNDERECEKSİN YOKSA PİŞMAN OLURSUN”

Büyük takımların Samet Akaydın ile ilgilendiğine değinen Sancak, ”Samet Türkiye liginin en iyi önemli stoperlerinden bir tanesidir. Samet’in talip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Geçen sen Tayyip Talha’yı istediler, Beşiktaş’a verdik. Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da ilgilendi."

"Şimdi bir futbolcuyu büyük takımlar istediği zaman göndermediğinde kendi içlerinde problemler yaşalar. Netice itibariyle her futbolcunun hayalidir. Hele ki Avrupa oynayan bir takıma gitmekse, 4 büyükler diye nitelendirdiğimiz kulüplerden biriyse, göndermediğimiz zaman göndermediğine pişman olursun. Bu bir gerçek, bütün taraftalar bunu bilsin."

"Bir futbolcuya talip olunuyorsa, en uygun şekilde gönderebiliyorsan göndereceksin. Ben her zaman söylerim, bütün futbolcularımız kim almak istiyorsa, herkesin ederini fiyatını bulduğu anda ben satarım. Beni bile bir kulübe başkan olarak isteseler benim de ederimi verseler bende gider orada başkanlık yaparım bu böyledir" sözlerine yer verdi.

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