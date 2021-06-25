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  4. Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor

25.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Erdek ilçesi sahilinde suyu atlayan bazı çocuklar, etraflarını saran deniz salyasına aldırmadan yüzdüler

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ekiplerin müsilaj (deniz salyası) temizliği yaptığı kıyıda, çocukların yüzmesi dikkati çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilen "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Balıkesir sahillerindeki müsilaj temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yaz sezonunda çok sayıda tatilcinin uğrak yeri olan Ocaklar Mahallesi sahillerinin müsilajla kaplanması üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı "Başaran 2" gemisi ve Konya Büyükşehir Belediyesinden temin edilen iki iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Ekipler müsilaj temizliği yaparken, limanda bir araya gelen bazı çocuklar, suya atlayarak doyasıya eğlendi.

Denizin, müsilajın kaplamadığı küçük bir kısmında yüzen çocukların, etraflarını saran deniz salyasını elleriyle iterek yüzmeye çalışması havadan da görüntülendi.

Müsilaj olmasına rağmen denize girdiklerini söyleyen çocuklar, "Kolayca yüzebiliyoruz. Vücudumuza bulaşıyor ama evde su tuttuğumuzda çıkıyor." ifadesini kullandı.

Sahillerde hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin, günde 100 tondan fazla müsilaj topladığı öğrenildi. Toplanan müsilajın, kentteki arıtma tesisine götürüldüğü belirtildi.

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülürken diğer yanda çocuklar yüzüyor

- Balıkesir'in Erdek ilçesi sahilinde suyu atlayan bazı çocuklar, etraflarını saran deniz salyasına aldırmadan yüzdüler

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor

Müsilaj kaplı denizde bir tarafta temizlik çalışması yürütülüyor diğer tarafta çocuklar yüzüyor
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