Muslera'nın alacağı ceza kesinleşti! Takım arkadaşları hayatının en ağır cezasını alacak...

"BÜYÜK VE ÖNEMLİ OLAY LAZIM"

Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayla ilgili, "Sahada olan bir şey. Orada başka oyuncular da var. Muslera'nın da kendisi söyledi, omuzuna dokunma gibi bir şey var. Onun buraya sirayet edecek bir durumu yok. Bildiğim kadarıyla tek Suarez olayı var. Futbolcuların uluslararası bir turnuvada yaptıkları şeyden ötürü lokal liglerde ceza alması için şiddet içeren büyük ve önemli bir olay olması lazım" demişti.