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  4. Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

11.12.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası son grup maçında Uruguay, Gana ile karşılaşmış ve FIFA, 4 futbolcuya disiplin soruşturması açmıştı. 4 ismin arasında Fernando Muslera'nın da olduğu bilinirken tecrübeli eldivenin ceza alacağı neredeyse kesinleşti.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
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FIFA, Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından futbol federasyonu ve dört oyuncusu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Karşılaşmada hakeme sert itirazlarda bulunan oyuncuların ceza alacağı kesinleşti.

İŞTE DETAYLAR

FİZİKSEL TEMAS

FİZİKSEL TEMAS

Jose Maria Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera ve Diego Godin, hakeme fiziksel temasta bulundukları gerekçesiyle ilgili disiplin kurula sevk edilmişlerdi. Eski FIFA yetkilisi Keith Hackett, Muslera özelinde açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEMEZDİ"

"KABUL EDİLEMEZDİ"

Hackett, "Maçın sonunda hakemin katlanmak zorunda kaldığı şey kabul edilemezdi. Güvenliğin beklediğiniz kadar iyi olmadığı konusunda biraz endişeliydim. Bunun olmayacağını düşünebilirsiniz. Premier Lig'e baktığınızda bu çok sık olmaz ama olduğunda çok hızlı bir şekilde güvenlik vardır. Bu doğru değildi." dedi.

"SERT BİR CEZA VERMESİNİ BEKLİYORUM"

"SERT BİR CEZA VERMESİNİ BEKLİYORUM"

"FIFA'nın Uruguay'a sert bir ceza vermesini bekliyorum. Önemli bir para cezası ve uzaklaştırma olacaktır. Turnuva dışındalar ama uluslararası oyuncuları var. Herhangi bir yasak uzun süreli olacak. 1-2 maç değil."

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