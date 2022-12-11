Muslera'nın başı dertte! FIFA, men cezasını vermek için harekete geçti

"KABUL EDİLEMEZDİ"

Hackett, "Maçın sonunda hakemin katlanmak zorunda kaldığı şey kabul edilemezdi. Güvenliğin beklediğiniz kadar iyi olmadığı konusunda biraz endişeliydim. Bunun olmayacağını düşünebilirsiniz. Premier Lig'e baktığınızda bu çok sık olmaz ama olduğunda çok hızlı bir şekilde güvenlik vardır. Bu doğru değildi." dedi.