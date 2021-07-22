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Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

22.07.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV'ye 5-1 mağlup oldu. Hollanda'daki karşılaşmaya Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar damga vurdu.

Tecrübeli eldivenin hataları sosyal medyada gündem oldu.

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"NASIL BÖYLE HATALAR YAPTIN"

GALATASARAY FARKLI MAĞLUP

GALATASARAY FARKLI MAĞLUP
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Philips Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi PSV Eindhoven oldu.

ZAHAVI DURDURALAMADI

ZAHAVI DURDURALAMADI
PSV Eindhoven'e galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84. dakikada Eran Zahavi, 51 ve 81. dakikada Mario Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 42. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.

HATALAR ÜST ÜSTE GELDİ

HATALAR ÜST ÜSTE GELDİ
İlk golde Fernando Muslera'nın hatası, ikinci golde Emre Kılınç'ın topu ayağından kaptırması, Galatasaray'ın kritik mücadelesinde adeta pahalıya mal oldu.

TUR ŞANSI ZORA GİRDİ

TUR ŞANSI ZORA GİRDİ
Üçüncü golde ise Galatasaray savunması Zahavi ve Götze'ye durduramadı. Savunmanın tam anlamıyla açık verdiği anlarda ise Zahavi bir gol daha buldu ve Galatasaray'ın tur şansı zora girdi.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA
Hollanda'da oynadığı ilk maçta istediği skoru alamayan Galatasaray, 28 Temmuz'da PSV Eindhoven'ı İstanbul'da ağırlayacak. Türk Telekom Arena'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
terim oldukca hicbirsey beklemeyin TERİM İSTİFAAAA
dün imparatordu .. ne çabuk vazgeçtiniz... çakma hoca..
olabilir de sadece musleraya yüklenilmez gs top oynamadiki adamlar 3 pasta kaleye kolayca geldiler ayrıca o Alparslan niye alındı anlamadım alıyorsan savunmaya genç adam al da hata yapsa bile diyebilelim adam genç olur böyle şeyler berbat futbol cidden savunma hattı tamamen degistirilmeli marcao ve luyindama ile bu iş artık olmaz bikez daha bunu anladım
Bana göre Ülkemizde yanbancı kaleci olarak 1,ci sırada kaleci ne yapsın kolü kalecimi atacak..
maçı izlemedin herhalde.ilk gol neydi son gol neydi.goo atmak onun işi değil ama dün de çok kötüydü.putlaştırmayın kardeşim adamı.hata yaptı deyin biryerinizden bişey eksilmez korkmayın.

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