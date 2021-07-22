Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Tecrübeli eldivenin hataları sosyal medyada gündem oldu.
"NASIL BÖYLE HATALAR YAPTIN"
GALATASARAY FARKLI MAĞLUP
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Philips Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi PSV Eindhoven oldu.
ZAHAVI DURDURALAMADI
PSV Eindhoven'e galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84. dakikada Eran Zahavi, 51 ve 81. dakikada Mario Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 42. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.
HATALAR ÜST ÜSTE GELDİ
İlk golde Fernando Muslera'nın hatası, ikinci golde Emre Kılınç'ın topu ayağından kaptırması, Galatasaray'ın kritik mücadelesinde adeta pahalıya mal oldu.
TUR ŞANSI ZORA GİRDİ
Üçüncü golde ise Galatasaray savunması Zahavi ve Götze'ye durduramadı. Savunmanın tam anlamıyla açık verdiği anlarda ise Zahavi bir gol daha buldu ve Galatasaray'ın tur şansı zora girdi.
RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA
Hollanda'da oynadığı ilk maçta istediği skoru alamayan Galatasaray, 28 Temmuz'da PSV Eindhoven'ı İstanbul'da ağırlayacak. Türk Telekom Arena'nın zemininin hazır olmaması nedeniyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Okuyucu Yorumları 12 yorum