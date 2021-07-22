Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi. Philips Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 5-1'lik skorla ev sahibi PSV Eindhoven oldu.

PSV Eindhoven'e galibiyeti getiren golleri 2, 35 ve 84. dakikada Eran Zahavi, 51 ve 81. dakikada Mario Götze kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 42. dakikada Emre Kılınç'tan geldi.

TUR ŞANSI ZORA GİRDİ

Üçüncü golde ise Galatasaray savunması Zahavi ve Götze'ye durduramadı. Savunmanın tam anlamıyla açık verdiği anlarda ise Zahavi bir gol daha buldu ve Galatasaray'ın tur şansı zora girdi.