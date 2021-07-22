Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın hatası ve performansı konuşulan olaylardan oldu. 35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray'ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera'ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, sarı-kırmızılı kaleciye moral verdi.



