Muslera yönetime yanıtını verdi! Galatasaray'ın kalesi artık onlardan birine emanet! Sarı-Kırmızılılar'ın ilgilendiği 2 ismi açıkladı

Uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Sparta Prag mücadelesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz. Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek." ifadelerini kullanmıştı.
Muslera ile bir sezon daha devam edecek olsa da ilerleyen yaşı nedeniyle kariyerinin son dönemine giren tecrübeli file bekçisinin yerine bir isim arayışına giren Sarı-Kırmızılılar için birçok isim ortaya atılırken sürpriz 2 isim gündeme geldi.
Nevzat Dindar katıldığı bir YouTube programında konuyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray yönetimi Muslera'ya bir teklifte bulundu ve Muslera 'Bekleyin' dedi. Belli ki Muslera önce ligi tamamlamak istiyor. Uruguay'da jübilesini yapacak bir isim. Altay Bayındır, Galatasaray'ın ilgilenebileceği bir kaleci. Şu aşamada Galatasaray'ın bir anlaşma yaptığını düşünmüyorum.
Şampiyonluk mücadelesi verirken bu tarz haberlerin Muslera'nın konsantrasyonunu bozacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ana gündemi Muslera ile sözleşme imzalamak. Altay'la bir ön anlaşma yapıldığını düşünmüyorum ama Muslera gidecekse Uğurcan veya Altay'ın gündeme gelmesi çok normal.
"Altay oynamıyor ortada bir performans yok. Oynamayan bir kaleciyi transfer etmek büyük bir risk değil mi? Altay iyi olduğu için bugün Manchester'da oynuyor. Uğurcan mı Altay daha büyük risk bence Altay..."
Uğurcan, Trabzonspor'da mutlu ama Muslera olmayacaksa bu iki kaleciden birini transfer etmek lazım. Muslera, Montevideo'da futbolu bırakacak ama bence Galatasaray'ın teklifini kabul edecek. Yaklaşık 1.5 milyon euro civarında bir anlaşma sağlanabilir. Galatasaray'ın Muslera'nın yerine bir kaleci arayışı yok ama Muslera sezon sonunda bırakma kararı alırsa o zaman Galatasaray'a Uğurcan ve Altay Bayındır'la ilgilenecek."