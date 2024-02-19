Muslera yönetime yanıtını verdi! Galatasaray'ın kalesi artık onlardan birine emanet! Sarı-Kırmızılılar'ın ilgilendiği 2 ismi açıkladı

"DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz. Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek." ifadelerini kullanmıştı.

Muslera ile bir sezon daha devam edecek olsa da ilerleyen yaşı nedeniyle kariyerinin son dönemine giren tecrübeli file bekçisinin yerine bir isim arayışına giren Sarı-Kırmızılılar için birçok isim ortaya atılırken sürpriz 2 isim gündeme geldi.

Nevzat Dindar katıldığı bir YouTube programında konuyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.