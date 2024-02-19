SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Muslera yönetime yanıtını verdi! Galatasaray'ın kalesi artık onlardan birine emanet! Sarı-Kırmızılılar'ın ilgilendiği 2 ismi açıkladı

Muslera yönetime yanıtını verdi! Galatasaray'ın kalesi artık onlardan birine emanet! Sarı-Kırmızılılar'ın ilgilendiği 2 ismi açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2024 18:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da son dönemde Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Muslera için Okan Buruk geçtiğimiz günlerde devam etmek istiyoruz ifadelerini kullanırken, Muslera'nın jübile için ülkesine döneceği konuşuluyordu. Sarı-Kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken Nevzat Dindar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllardır Galatasaray kalesini koruyan ve Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fernando Muslera için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Sparta Prag mücadelesinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Canlı Skor

"DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli. Hem takım kaptanı, hem kaleci olarak önemi var. Muslera ile yola devam etmek istiyoruz. Önemini her maç gösteriyor. İsteğimiz devam etmek." ifadelerini kullanmıştı.

Muslera ile bir sezon daha devam edecek olsa da ilerleyen yaşı nedeniyle kariyerinin son dönemine giren tecrübeli file bekçisinin yerine bir isim arayışına giren Sarı-Kırmızılılar için birçok isim ortaya atılırken sürpriz 2 isim gündeme geldi.

Nevzat Dindar katıldığı bir YouTube programında konuyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MUSLERA 'BEKLEYİN' DEDİ"

"MUSLERA 'BEKLEYİN' DEDİ"

"Galatasaray yönetimi Muslera'ya bir teklifte bulundu ve Muslera 'Bekleyin' dedi. Belli ki Muslera önce ligi tamamlamak istiyor. Uruguay'da jübilesini yapacak bir isim. Altay Bayındır, Galatasaray'ın ilgilenebileceği bir kaleci. Şu aşamada Galatasaray'ın bir anlaşma yaptığını düşünmüyorum.

"UĞURCAN VE ALTAY..."

"UĞURCAN VE ALTAY..."

Şampiyonluk mücadelesi verirken bu tarz haberlerin Muslera'nın konsantrasyonunu bozacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ana gündemi Muslera ile sözleşme imzalamak. Altay'la bir ön anlaşma yapıldığını düşünmüyorum ama Muslera gidecekse Uğurcan veya Altay'ın gündeme gelmesi çok normal.

"ALTAY BÜYÜK RİSK"

"ALTAY BÜYÜK RİSK"

"Altay oynamıyor ortada bir performans yok. Oynamayan bir kaleciyi transfer etmek büyük bir risk değil mi? Altay iyi olduğu için bugün Manchester'da oynuyor. Uğurcan mı Altay daha büyük risk bence Altay..."

"MUSLERA BIRAKIRSA..."

"MUSLERA BIRAKIRSA..."

Uğurcan, Trabzonspor'da mutlu ama Muslera olmayacaksa bu iki kaleciden birini transfer etmek lazım. Muslera, Montevideo'da futbolu bırakacak ama bence Galatasaray'ın teklifini kabul edecek. Yaklaşık 1.5 milyon euro civarında bir anlaşma sağlanabilir. Galatasaray'ın Muslera'nın yerine bir kaleci arayışı yok ama Muslera sezon sonunda bırakma kararı alırsa o zaman Galatasaray'a Uğurcan ve Altay Bayındır'la ilgilenecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk son dakika galatasaray muslera uz buruk
En Çok Okunan Haberler
Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

Muslera yönetime yanıtını verdi! G.Saray'ın kalesi artık onlardan birine emanet

Muslera yönetime yanıtını verdi! G.Saray'ın kalesi artık onlardan birine emanet

Beşiktaş'ta tarihe geçecek ayrılık!

Beşiktaş'ta tarihe geçecek ayrılık!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Beşiktaş'a Aboubakar'dan bir hayal kırıklığı daha!

Beşiktaş'a Aboubakar'dan bir hayal kırıklığı daha!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.