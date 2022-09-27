Müslüman alimler "Beytulmakdis Konuşmaları" programında buluştu

MARDİN (AA) - Mardin’de düzenlenen "Beytulmakdis Konuşmaları" programında, farklı ülkelerden İslam Alimleri Birliği başkanları bir araya geldi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dünya Müslüman Alimler Birliğinin 96 yaşında vefat eden kurucu başkanı Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi’ye Allah'tan rahmet diledi.

Üniversite olarak ilim ve irfan denkleminde akademi ve bilimi yeniden okumaya yönelik bir strateji belirlemek istediklerini aktaran Özcoşar, "Kendimizi 3 kavram üzerinden tanımıyoruz. Ahlak, bilgi ve üretim. Hayatın bütün aşamalarında ahlak ve bilimin hayatın merkezinde olması gereken bir stratejinin bütün insanlar için önemli olduğu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır Uluslararası İslam Peygamberine Destek Birliği Başkanı Muhammed Es-Sağir ise Yusuf el-Karadavi’nin çok bereketli bir hayat yaşadığını, kısıtlı imkanlarla büyük eserler meydana getirdiğini söyledi.

Bir yandan hayatını ilme ve akademik çalışmalara adarken bir yandan da meydanlarda dünyada mazlum insanların haklarıyla ilgili çalışmalarda bulunduğunu aktaran Es-Sağir, "Ümmetin derdiyle dertlenen birisi, bu dertlerinden birisi de Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü. Üstat el-Karadavi bu dünyadan büyük bir miras bırakarak gitti. Böyle alimlerin yerini doldurmamız gerekiyor." dedi.

Libya Alimler Birliği Genel Başkanı Şeyh Sami El Saidi de Mescid-i Aksa için teoriden pratiğe yönlenmesi gerektiğini söyledi.

Son günlerde Mescid-i Aksa ve Kudüs’te baskınların başladığını söyleyen Saidi, "Bizim buna karşı harekete geçmemiz gerekiyor, duyarlı olmamız ve sessiz kalmamamız gerekiyor. Söz ve fikir ile duruşumuzu netleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

- "Filistin şerefimiz ve onurumuzdur"

Irak Davetçiler ve İmamlar Birliği Başkanı Dr. Said Lafi ise İslam ülkelerindeki karışıklıkların, ülkeleri iç meseleleriyle ilgilendirerek Filistin davasının dışına itmeyi amaçladığını kaydetti. Lafi, şöyle konuştu:

"İslam topraklarında birçok ülkede yapılan bu işgaller, aslında Filistin topraklarını işgal etme projesidir. Türkiye’de 15 Temmuz'da yapılan bu darbe girişimi de aynı zamanda bu projenin bir parçasıdır. Çünkü onlara karşı duracak bir yönetim ve lider istemiyorlar. O yüzden 15 Temmuz darbe girişimini yapmak istediler. Filistin şerefimiz ve onurumuzdur."

Sudan Alimler Birliği Başkanı Dr. Abdulhey Yusuf, farkı İslam ülkelerinden hocalarla Türkiye'ye geldiklerini, burada çok sıcak karışlandıklarını aktardı.

İslam ümmetinin birliğine dikkati çeken Yusuf, "Türkiye’nin tarihi boyunca, tarihi kökenleri günümüze kadar hep İslam ümmetinin birliğini savunmaya çalışmıştır. Gelecekte de bunu sürdürmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri de Mescid-i Aksa'da son günlerde baskının arttığını ve önümüzdeki süreçte bunun devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

Ümmetin en mukaddes yerleri işgal edilirken bir Müslümanın tepki göstermemesinin ve duyarsız kalmasının kabul edilir bir durum olmadığını belirten Tekruri, şöyle devam etti:

"Bunun için neler yapılması gerekir. Birincisi Kudüs'ün bütün yönleriyle ilgili ciddi bir ilme ve akademik derinliğe sahip olmamız gerekiyor. Hayatımızda Mescid-i Aksa'nın yerini, tarihini, coğrafyasını iyi bilmemiz geriyor. Bildikten sonra neler yapabilirizi sorgulamamız gerekiyor. Bu davaya sahip çıkmak için çalıştaylar yapın. Her bir kişi kendi çapında çok şeyler yapabilir. En az duadır ama dua tek başına yetmez. Dua ve eyleme geçilmesi gerekir."

Konuşmaların ardından Rektör Özcoşar, davetlilere plaket verdi.