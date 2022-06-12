Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 578 personel ile 39 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

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