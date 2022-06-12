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  4. Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

12.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Muş'ta 578 personelin katılımıyla "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 578 personel ile 39 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

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