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Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

08.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'un Hasköy ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İlçeden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 49 AAH 237 plakalı minibüs, Muş-Bitlis kara yolu havaalanı kavşağında devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan 13 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muş

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