YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

25.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ: - "Verimi arttıran bu uygulamayı hayvan beslemesi açısından çok önemsiyoruz. Maliyet alanında da daha ucuz ürün elde edilmektedir"

Muş Alparslan Üniversitesince çiftçiye destek için ilk kez karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçinin en büyük maliyetlerinden kaba yem ihtiyacının karşılanması planlanan araştırma çalışması kapsamında, üniversitenin Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından kentteki 15 dönümlük araziye karışım halinde yem bitkisi ekildi.

Deneme amaçlı ilk kez yapılan ekimden verim alan akademisyenler, yem bitkilerini hasat etmeye başladı.

Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, tarlada yaptığı inceleme sonrası AA muhabirine, yem bitkisinin hayvancılıkta çok kullanıldığına işaret etti.

Deneme amaçlı yaptıkları ekimin hasadından 10 ton kuru ot elde edildiğini ifade eden Karadağ, şöyle konuştu:

"Çalışmayla hayvanların kaliteli kaba yem gereksinimlerinin karşılanması planlandı. Karışım halinde yetiştirilen bu araştırma sonucunda, yüksek verim ve kalite göz önüne alındığında daha ekonomik ve daha yüksek kar marjı elde edilmesi düşünülmekte. Çalışma Muş için bir ilk olma niteliğinde. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar hayvancılıkla uğraşan başta Muş çiftçisi olmak üzere bölgemize ve ülkemiz üreticilerine örnek teşkil etmek üzere önerilecek."

Karadağ, karışımda yüzde 60 Macar fiği ve yüzde 40 tritikale​​​​​​​ kullandıklarını belirterek, "Bu çalışmanın ekonomiye en büyük katkısı, normal şartlarda dönümde 200 kilogram alınırken, böyle bir karışım yaptığınız zaman yüzde 60 verim elde ediliyor. Bu açıdan çiftçinin ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır. Verimi arttıran bu uygulamayı hayvan beslemesi açısından çok önemsiyoruz. Maliyet alanında da daha ucuz ürün elde edilmektedir." diye konuştu.

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

- Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ: - "Verimi arttıran bu uygulamayı hayvan beslemesi açısından çok önemsiyoruz. Maliyet alanında da daha ucuz ürün elde edilmektedir"

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Muş'ta karışım halinde yapılan yem bitkisi ekim denemesi başarılı geçti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muş

Muş Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
02:53
Sabah
04:44
Öğle
12:22
İkindi
16:17
Akşam
19:50
Yatsı
21:33
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.