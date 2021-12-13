Muş'ta meslek lisesi öğrencileri 177 okula kütüphane yaptı

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında meslek lisesi öğrencileri, atölyede ürettikleri malzemelerle merkez ve köy okullarında kütüphane oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kütüphanesi olamayan 177 okul için kolları sıvadı.

Kentte 1952'de kurulan ve bu yıl yaklaşık 1 milyon lira ciro yapan meslek lisesinin öğrencileri, atölyede hummalı bir çalışmayla kütüphaneler için masa ve kitaplık üretti.

Yapılan rafları kamyonetlere yükleyen öğrenciler, en ücra dağ köylerine kadar giderek okullarda kütüphane oluşturdu.

- "Lisemiz fabrika gibi çalışıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla il merkezi ve köylerde tüm okullarda kütüphane oluşturulduğunu anlattı.

Öğrencilerin atölye ortamında ürettiği raflar ve mobilyalarla yüzlerce kütüphane yapıldığını belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Lisemiz fabrika gibi çalışıyor. Kütüphanelerin malzemeleri burada hazırlandı ve okullarımıza gönderildi. 177 okulumuzun kütüphanesi tamamlandı. Çocuklarımız da kütüphaneye kavuştu. Çocuklar önümüzdeki yıllarda kütüphaneden faydalanarak kendilerini daha iyi yetiştirmek için çaba sarf edeceklerine inanıyorum. 1952 yılında kurulan lise, 2021'de yaklaşık bir milyon lira ciro yaptı. Burada okuyan her öğrencimiz eğitimin yanında meslek de öğreniyor. Burada makinelerimizle çok şey üretebiliyoruz. Döner sermayeden hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz paylarını alıyor. Bütün zorluklara rağmen en ücra köy ve mezramıza kadar kütüphane malzemelerini ulaştırdık. İlimizde 687 okulumuz var. Bunların 177'sinde kütüphane bulunmamaktaydı. Bugün itibarıyla kütüphaneleri oluşturduk ve kitaplarını dağıttık."

Proje koordinatörü ve mobilya atölye şefi Mehmet Kılıç da atölyede 30 öğrenciyle kitaplık, masa ve koltuk hazırladıklarını ifade etti.

Kılıç, "Atölyede yaptığımız malzemeleri köy okullarına götürerek montajlarını yaptık. Öğrencilerimiz ailelerine destek olmak amacıyla atölyede çalışıyor. Bütün yorgunluğumuza rağmen öğrencilerin kütüphane sevinci yorgunluğumuzu unutturuyor." dedi.

Atölyede çalışan lise öğrencisi Süleyman Kaya, "Kütüphane kurduğumuz okullarda minik öğrenciler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kilometrelerce yok katederek kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kuruyoruz." diye konuştu.

- "Hayalimden daha iyisi"

Okuluna kütüphane yapılan 3. sınıf öğrencisi Cemre Seyhan da "Ağabeylerimiz sayesinde okulumuzda kütüphanemiz oldu. Onlara çok teşekkür ederiz. Ben hayalimde sadece kitap rafları olan kütüphane hayal etmiştim. Burada renkli masa ve sandalyeler de var. Hayalimden daha iyisi." dedi.