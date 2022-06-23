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Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

23.06.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat'tan 118 polisin katılımıyla 20 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Kentte 20 Haziran'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.D, R.B, Z.Ç, E.B, Ö,T, M.D, B.C.K. ve T.Ö. gözaltına alınmış, evlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli kitap, 2 kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız silah, 87 fişek, 38 mermi, 31,67 gram esrar ve 18,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Şüphelilerin telefonla şifreli konuşmalarında sentetik uyuşturucuyu "Metin", eroini ise "Erol" olarak kodladıkları belirlenmişti.

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muş

Muş Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
02:51
Sabah
04:43
Öğle
12:21
İkindi
16:16
Akşam
19:50
Yatsı
21:33
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

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