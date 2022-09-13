Mustafa Karahasanoğlu anısına Bangladeş'te su kuyusu açıldı

İSTANBUL (AA) - Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun anısına "Türkiye'nin Su Kuyusu Platformu" "sukuyusu.com.tr" tarafından Bangladeş'te su kuyusu açıldı.

Platformdan yapılan açıklamada, dünyanın ücra köşelerinde suya hasret kalan insanların su ihtiyacını giderme misyonuyla hareket eden Broksan Grup kuruluşu "sukuyusu.com.tr"nin, Karahasanoğlu'nun anılarını dünyanın bir ucunda yaşatmaya devam ettiği belirtildi.

Grup yetkililerinin ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mustafa Karahasanoğlu'nun hatıralarına sahip çıktığımızı, unutmadığımızı ve dualarımızdan eksik etmediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Sukuyusu.com.tr olarak, Bangladeş'te açtığımız su kuyusu, temiz su sıkıntısı yaşayan halkın içilebilir su ihtiyacını karşılarken özellikle hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Hayatını kaybeden ve çevresi tarafından çok sevilen Mustafa Karahasanoğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz."