MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Kemal ve Sercan kavgası sonrası Nagihan fenalaştı! O anlar sosyal medyada konuşuldu

Mustafa Kemal ve Sercan kavgası sonrası Nagihan fenalaştı! O anlar sosyal medyada konuşuldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2024 07:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024 38. bölümde Mustafa Kemal ve Sercan arasında çıkan kavga gündem oldu. Fiziksel temasın da olduğu kavgada Nagihan Mustafa Kemal'i "Çocuğunu düşün" diyerek durdurmak istedi. Nagihan ardından ise fenalaştı.

Survivor All Star 2024 adeta kavgaların yılı oluyor. Bu sefer de kırmızı takım karıştı. Sercan ve Mustafa Kemal takıma katkılarından konuşurken ortam gerildi. Sercan'ın suçlayıcı sözleri Nagihan ve Mustafa Kemal'i kızdırdı.


Youtube

"BU NASIL SURVİVOR YA?"

Sercan Mustafa Kemal'e "Bencil bir adamsın, ben terapistimle de dolaşmıyorum" deyince Nagihan "Kime diyorsun?" sen diyerek sinirlendi.

Yine küfürlerin savrulduğu kavgada Mustafa Kemal ve Sercan'ı zor ayırdılar. O anlarda Nagihan arkadaşına "Çocuğunu düşün" diyerek dikkat çekti.

Kavganın ayrılması sonrası Nagihan fenalaştı "Bu nasıl bir Survivor ya" diyerek isyan etti. Survivor Nagihan daha sonra ise fenalaşarak yere uzandı.

Nefes almaktan zorlanan Nagihan'ı arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Sosyal medyada da bu anlar gündem oldu bir kısım Sercan'a tepki gösterdi ve bu hallerini gereksiz buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor all star istedi
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu!

Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu!

Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi?

Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi?

Adına kayıtlı 550 telefon hattı açıldı! ‘8-10 sefer nezarethaneye bile düştü ama…’

Adına kayıtlı 550 telefon hattı açıldı! ‘8-10 sefer nezarethaneye bile düştü ama…’

Aile boyu Kadirov Kabinesi!

Aile boyu Kadirov Kabinesi!

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.