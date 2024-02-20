Mustafa Kemal ve Sercan kavgası sonrası Nagihan fenalaştı! O anlar sosyal medyada konuşuldu

Survivor All Star 2024 adeta kavgaların yılı oluyor. Bu sefer de kırmızı takım karıştı. Sercan ve Mustafa Kemal takıma katkılarından konuşurken ortam gerildi. Sercan'ın suçlayıcı sözleri Nagihan ve Mustafa Kemal'i kızdırdı.
Sercan Mustafa Kemal'e "Bencil bir adamsın, ben terapistimle de dolaşmıyorum" deyince Nagihan "Kime diyorsun?" sen diyerek sinirlendi.
Yine küfürlerin savrulduğu kavgada Mustafa Kemal ve Sercan'ı zor ayırdılar. O anlarda Nagihan arkadaşına "Çocuğunu düşün" diyerek dikkat çekti.
Kavganın ayrılması sonrası Nagihan fenalaştı "Bu nasıl bir Survivor ya" diyerek isyan etti. Survivor Nagihan daha sonra ise fenalaşarak yere uzandı.
Nefes almaktan zorlanan Nagihan'ı arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Sosyal medyada da bu anlar gündem oldu bir kısım Sercan'a tepki gösterdi ve bu hallerini gereksiz buldu.