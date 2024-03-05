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Müstehcen kıyafetleri dikkat çekiyordu! Kanye West'in eşi Bianca Censori bu defa cezadan korktu... Giyinik haliyle şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 10:07
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Ünlü rapçi Kanye West’in, Kim Kardashian’dan boşanır boşanmaz evlendiği eşi Bianca Censori, aylardır müstehcen tarzıyla dikkat çekiyordu. Toplum içinde neredeyse yarı çıplak dolaşan Bianca Censori bu defa giyinik haliyle şaşırttı.

Kanye West'in eşi Bianca Censori son dönemde müstehcen giyim tarzı ile gündemden düşmüyor. Her hali ağızları açık bırakan Bianca Censori son olarak iç çamaşırı dahi giymeden şeffaf çorapla Paris sokaklarında gezmişti.

Chef GPT

BU DEFA GİYİNİK...

Çıplak görüntüsü ile herkesi şoke eden Bianca Censori'nin müstehcen hali ile ceza alabileceği haberleri gündeme gelmişti.

Bianca Censori bu defa giyinik haliyle herkesi şaşırttı.
Uzun kollu mor bir bluz giyen Censori pantolon olarak opak çorap giydi.
Bu haliyle herkesi şaşırtan ünlü ismin ani değişikliğinin sebebi Paris'teki neredeyse çıplak görünümünden dolayı yasal sonuçlarla karşılaşabileceğinin bildirilmesinden kaynaklandığı söyleniyor.
Yasalar "Halkın görebileceği bir yerde başkalarının gözleri önünde kasıtlı olarak cinsel teşhirde bulunmak bir yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılır" diyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
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