Müstehcen kıyafetleri dikkat çekiyordu! Kanye West'in eşi Bianca Censori bu defa cezadan korktu... Giyinik haliyle şaşırttı

Kanye West'in eşi Bianca Censori son dönemde müstehcen giyim tarzı ile gündemden düşmüyor. Her hali ağızları açık bırakan Bianca Censori son olarak iç çamaşırı dahi giymeden şeffaf çorapla Paris sokaklarında gezmişti.

Çıplak görüntüsü ile herkesi şoke eden Bianca Censori'nin müstehcen hali ile ceza alabileceği haberleri gündeme gelmişti.

Bianca Censori bu defa giyinik haliyle herkesi şaşırttı.

Uzun kollu mor bir bluz giyen Censori pantolon olarak opak çorap giydi.

Bu haliyle herkesi şaşırtan ünlü ismin ani değişikliğinin sebebi Paris'teki neredeyse çıplak görünümünden dolayı yasal sonuçlarla karşılaşabileceğinin bildirilmesinden kaynaklandığı söyleniyor.

Yasalar "Halkın görebileceği bir yerde başkalarının gözleri önünde kasıtlı olarak cinsel teşhirde bulunmak bir yıl hapis veya para cezası ile cezalandırılır" diyor.