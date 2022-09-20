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Ne Beşiktaş, ne de Hull City! Sergen Yalçın iddiasına açıklama geldi

20.09.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın adı zaman zaman büyük kulüplerle anılıyordu. Sosyal medyada çıkan iddialar, Sergen Yalçın'ın Türkiye Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeydi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Sergen Yalçın iddialarına yanıt verdi.

Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın'ın Milli Takım iddiaları iyiden iyiye alevlenmiş durumda. Stefan Kuntz'un görevine son verilip Sergen Yalçın'ın başa geçmesi iddia edilirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sergen Yalçın haberleri doğru değil, gündemimizde böyle bir konu yok" ifadelerini kullandı. Kuntz, Türkiye ile 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı.

SERGEN YALÇIN HABER BEKLİYOR

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Hamit Altıntop bu iddiaları yalanlasa da kulislerde Sergen Yalçın'ın TFF'den haber beklediği konuşuluyor. Tecrübeli çalıştırıcının Türkiye Milli Takımı için birçok kulübü reddettiği ve bu yüzden takım çalıştırmadığı yazıldı.

SERGEN YALÇIN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye Milli Futbol Takımı Hamit Altıntop beşiktaş
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