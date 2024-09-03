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Ne En Nesyri, ne Rafa Silva ne Immobile.... Tüm dünya Galatasaray'ın Victor Osimhen transferini konuşuyor! Taraftar da çok şaşkın, sosyal medya kaynıyor... "Lütfen bizi kandırmayın!"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.09.2024 09:01
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Galatasaray'ın Osimhen transferi tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyada yaptığı yorumlarla bu transfere dair şaşkınlıklarını dile getirdi. İşte dünya basını ve taraftarların Osimhen yorumları...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, "yılın transferi" olabilecek bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar İtalyan Serie A kulübü Napoli'nin golcü oyuncusu Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

25 yaşındaki Nijeryalı yıldız oyuncu, uçakla geldiği İstanbul'da kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALISI

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Avrupa futbolunun önemli golcülerinden biri olarak gösterilen ve güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olan Osimhen Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Osimhen transferi yalnızca yurt içinde değil dünya futbol basınında da geniş yankı uyandırırken, dikkat çeken manşetler atıldı.

İŞTE O MANŞETLERDEN BAZILARI...

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Spazio Napoli: Mertens, Osimhen'i yeniden buluyor.

Calciomercato: Sansasyonel Osimhen, Napoli - Galatasaray anlaşması.

90min: Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralamak için şok edici anlaşmayı tamamladı.

The Sun: Türkiye şampiyonu Galatasaray, Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamak için cesur bir hamle yaptı.

La Repubblica: Galatasaray, Victor Osimhen için hızlanıyor. Nijeryalı futbolcu kiralama formülüyle birkaç saat içinde Türkiye'ye gelebilir.

Soccernet Nigeria: Osimhen, Chelsea'ye transferinin başarısız olmasının ardından neden Galatasaray'a katılıyor? Victor Osimhen, sarı kırmızılı kulübün üst düzey bir forvete ihtiyacı olması ve Napoli'nin onu maaş bütçesinden çıkaramama çaresizliği nedeniyle Galatasaray'a transfer olma kararı aldı.

Öte yandan Galatasaray taraftarı da Osimhen'in imzasının mutluluğunu yaşarken, sosyal medyada yapılan yorumlar gündem oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN OSIMHEN YORUMLARI
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