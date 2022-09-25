Ne Haaland ne de Neymar! Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Avrupa'nın zirvesinde...

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 13 puan alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem taraftarlar tarafından beğeniyle karşılanırken, birçok ismin performansına da olumlu etkide bulundu. Her bölgede büyük bir forma rekabeti yaşanan sarı - lacivertlilerde hücum hattında yer alan Enner Valencia yine gündeme oturdu.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 8 gol - 2 asist yaparak 10 gole direkt etki eden Enner Valencia, hem formunun hem de Avrupa'nın zirvesine çıktı.

YILDIZLARI SOLLADI

Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de girdiği pozisyonların yüzde 53,8'ini gole çevirmeyi başardı. Ekvadorlu yıldız bu istatistik ile birlikte Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 3 gol atan hücumcular dikkate alındığında en tepede yer almayı başardı. Yıldız golcü, Avrupa'nın çok önemli isimlerini de solladı.

Valencia'yı yüzde 50 bitiricilik yüzdesi olan Beto, Gonzalez ve Dolgov takip etti. Sezona Manchester City formasıyla adeta fırtına gibi giren Haaland yüzde 40,7'lik bitiricilik oranıyla 8. sırada yer alabildi. PSG'nin süperstarı Neymar ise yüzde 39,1'le 9. oldu.

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