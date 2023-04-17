Ne Sergen, ne Montella... Trabzonspor'un yeni hocası an meselesi! Herkes ters köşe oldu

DAVET EDİLDİ!

Karadeniz ekibi için Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Montella ve birçok isim gündeme gelirken, Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica’yı görüşmek üzere Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.