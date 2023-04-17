SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ne Sergen, ne Montella... Trabzonspor'un yeni hocası an meselesi! Herkes ters köşe oldu

Ne Sergen, ne Montella... Trabzonspor'un yeni hocası an meselesi! Herkes ters köşe oldu

17.04.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin çok altında bir grafik çizen Trabzonspor'da köklü bir değişim yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna otururken, istifa eden bir diğer isim olan Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Bordo-mavililer listenin başına çok konuşulacak bir ismi yazdı. İşte detaylar...

Önce Başkan Ahmet Ağaoğlu sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifalarıyla bir anda köklü bir değişime gitmek durumunda kalan son şampiyon Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan olurken, teknik direktör arayışları hız kazanmıştı.

DAVET EDİLDİ!

DAVET EDİLDİ!

Karadeniz ekibi için Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Montella ve birçok isim gündeme gelirken, Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica’yı görüşmek üzere Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.

ANLAŞMA YAKIN

ANLAŞMA YAKIN

Teknik direktör arayışındaki Trabzonspor’da, Nenaj Bjelica ile menajerler aracılığıyla yapılan görüşmede önemli mesafe kat edildi. Trabzonspor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam, yüz yüze görüşmek üzere Türkiye’ye davet edildi.

Bordo-mavililer, son detaylarda anlaşma sağlanması durumunda Bjelica ile sözleşme imzalayacak.

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı.

Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor de bıraktı son şampiyon

En Çok Okunan Haberler

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Derbi sonrası iki isme patladı! "Demek ki hata yapmışız, bu kadar kötü oynayamazlar"

Derbi sonrası iki isme patladı! "Demek ki hata yapmışız, bu kadar kötü oynayamazlar"

Penaltıyı kaçırması için pantolonlarını indirdiler!

Penaltıyı kaçırması için pantolonlarını indirdiler!

Terim'in prensi takımını şampiyon yaptı!

Terim'in prensi takımını şampiyon yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İnce'nin sinirli olması ortamı gerdi! "Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

İnce'nin sinirli olması ortamı gerdi! "Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.