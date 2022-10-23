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Nef Stadyumu'nda yaşananlar tüyleri diken diken etti! Oyuncular bakakaldı

23.10.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi tribünlerde Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle taraftarlar müthiş bir koreografiye imza atarken, oyuncular tribünlere bakakaldı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında, haftanın sonucu en merak edilen karşılaşmasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın başlama düdüğü öncesi unutulmaz anlar yaşandı.

UNUTULMAZ ANLAR...

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Sarı-Kırmızılı taraftarlar Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle muhteşem bir koreografiye imza attı. Gelecek hafta deplasmanda olması nedeniyle bu kutlamayı bu hafta yapan Sarı-Kırmızılı taraftarlar Kuzey, Doğu ve Güney tribünlerinde müthiş bir koreografiye imza atarken, stat hoparlörlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi yankılandı.

OYUNCULAR ŞAŞTI KALDI!

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Koreografinin ardından 10. yıl marşı ile sahaya giren oyuncular, gördükleri tablo ile tribünleri şaşkınlıkla izlerken yaşanan bu güzel anların ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu ve ilk düdük çaldı.

İŞTE O ANLAR...

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