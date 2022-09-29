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Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

29.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: - "Bu tür yatırıma vesile olmaktan Nef Vakfı olarak çok gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 5 bin metrekare kapalı alanda yabancı diller meslek yüksekokulu ve araştırma merkezleri var"

Nef Vakfı'nın, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) yapacağı bilim ve teknoloji merkezleri ile yabancı diller meslek yüksekokulu için protokol imzalandı.

SUBÜ rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık hazır bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Timur, yabancı diller meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerinin yer aldığı kampüsü Sakarya'da inşa ederek üniversiteye teslim edeceklerini söyledi.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli vizyoner projeler üretildiğini aktaran Timur, SUBÜ'nün kısa zamanda teknolojik gelişme ve diğer konularda önemli başarılar ve ödüller kazanmış, projeler üreten bir üniversite olduğunu kaydetti.

Timur, 2015 yılından bu yana eğitime destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, toplumların kalkınması için en büyük dönüşüm konusunun eğitim olduğuna işaret etti.

Projenin detaylarından bahseden Timur, "Bu tür yatırıma vesile olmaktan Nef Vakfı olarak çok gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 5 bin metrekare kapalı alanda yabancı diller meslek yüksekokulu ve araştırma merkezleri var. Bu binalar yapılacak. SUBÜ'nün vizyonu açısından araştırma merkezleri çok daha önemli. İnşallah bu proje kapsamında yapıları tamamlayıp üniversitemize kazandırma şerefine erişeceğiz." bilgisini paylaştı.

- "Nitelikli AR-GE faaliyetlerinde bulunmaya katkı verecek"

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. Sarıbıyık da "İş dünyasıyla entegre çalışmaya gayret gösteriyoruz. Direkt olarak iş dünyasına yönelik nitelikli insan yetiştirmeye, nitelikli AR-GE faaliyetlerinde bulunmaya, öğrencilerimizi de bu anlamda yetiştirmeye katkı verecek bir protokol imzalamış olduk. Üniversitemize ve öğrencilerimize sağladıkları katkılardan dolayı Nef ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Timur ve Sarıbıyık, daha sonra SUBÜ stüdyoları ile Teknolojik Araştırma Merkezini ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Nef Vakfı, protokol kapsamında inşa edilecek yabancı diller meslek yüksekokulu ile bilim ve teknoloji merkezlerini, ruhsatı alındıktan sonra 36 ay içerisinde imalatından tadilatına, dekorasyonundan peyzajına kadar tüm detaylarıyla üretip teslim edecek. Binaların kullanım hakkı 49 yıllığına SUBÜ'de kalacak.

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

- Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: - "Bu tür yatırıma vesile olmaktan Nef Vakfı olarak çok gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 5 bin metrekare kapalı alanda yabancı diller meslek yüksekokulu ve araştırma merkezleri var"

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

Nef Vakfı'ndan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine eğitim binası desteği

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