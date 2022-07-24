Nefise Karatay'ın kızı Maya güzelliğini annesinden almış... "Kocaman olmuş"

Geçtiğimiz günlerde masaj sırasında odasına giren iş insanıyla davalık olan Nefise Karatay sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren güzel model ve sunucunun paylaşımlarına beğeni yağıyor.
Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kalıyor. Nefise Karatay son olarak Maya ile teknede verdiği pozları paylaştı.
Annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya güzelliğini annesinden almış.
Nefise Karatay'ın kızını görenler "Kocaman olmuş", "Ne kadar benziyorsunuz", "Annesi gibi güzel" yorumları yaptı.
Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor.
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