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  4. Nefise Karatay'ın kızı Maya güzelliğini annesinden almış... "Kocaman olmuş"

Nefise Karatay'ın kızı Maya güzelliğini annesinden almış... "Kocaman olmuş"

24.07.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile verdiği pozlarla gündem olan Nefise Karatay 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile evlenmişti. Mutlu bir evliliği ve bir de kızı olan Nefise Karatay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kızı Maya ile tekneden bir pozunu paylaşan Nefise Karatay'a yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerde masaj sırasında odasına giren iş insanıyla davalık olan Nefise Karatay sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getiren güzel model ve sunucunun paylaşımlarına beğeni yağıyor.

Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kalıyor. Nefise Karatay son olarak Maya ile teknede verdiği pozları paylaştı.

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Annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya güzelliğini annesinden almış.

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Nefise Karatay'ın kızını görenler "Kocaman olmuş", "Ne kadar benziyorsunuz", "Annesi gibi güzel" yorumları yaptı.

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REKLAM TEKLİFİ YAĞIYOR

Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Nefise Karatay
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