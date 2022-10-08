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Neler oldu neler! Önce iptal etti, sonra penaltı dedi... İşte o anlar

08.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk olan Beşiktaş karşılaşmaya oldukça hızlı bir şekilde başlarken mücadelenin henüz 15. dakikasında Tayyip Talha ile öne geçse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yaptığı VAR kontrolü sonrası penaltı noktasını gösterirken Giresunsporlu futbolcular yoğun itirazlarda bulundu. İşte o anlar...

Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 9. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu.

Hızlı başlayan mücadelenin 15. dakikasında Giresunspor kalesi önünde müthiş bir karambol yaşanırken, ev sahibi ekip topu bir türlü uzaklaştıramadı ve Beşiktaş genç oyuncusu Tayyip Talha Sanuç topu filelerle buluşturdu. Golün ardından 'VAR' odası ile uzun süre konuşan Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu incelemek üzere VAR'a gitti ve golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayarak Giresunspor savunmasının yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Wout Weghorst penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti ancak Giresunspor kalecisi Onurcan Piri gole izin vermeyerek takımının geriye düşmesini önledi.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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