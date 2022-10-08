Neler oldu neler! Önce iptal etti, sonra penaltı dedi... İşte o anlar

Süper Lig'de heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 9. haftanın dikkat çeken mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu.

Hızlı başlayan mücadelenin 15. dakikasında Giresunspor kalesi önünde müthiş bir karambol yaşanırken, ev sahibi ekip topu bir türlü uzaklaştıramadı ve Beşiktaş genç oyuncusu Tayyip Talha Sanuç topu filelerle buluşturdu. Golün ardından 'VAR' odası ile uzun süre konuşan Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu incelemek üzere VAR'a gitti ve golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayarak Giresunspor savunmasının yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösterdi.

Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Wout Weghorst penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti ancak Giresunspor kalecisi Onurcan Piri gole izin vermeyerek takımının geriye düşmesini önledi.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)