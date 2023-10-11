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Nelsson'un açıklamaları taraftarı çılgına çevirdi! Herkes ona tepki gösteriyor, "İlk fırsatta gönderin"

11.10.2023 19:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, yaptığı açıklamalar sonrası taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Danimarkalı savunmacı "oynamayacaksam, ayrılacağım" ifadelerini kullanırken, sosyal medyada bu sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını bildiren başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

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Ayrıca Nelsson "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

"İLK FIRSATTA GÖNDERİN"

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Danimarkalı savunmacının bu açıklamaları taraftarların da tepkisini çekerken, bazı taraftarlar ilk fırsatta gönderilmesini istedi.

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