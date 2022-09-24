YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

24.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser verildi.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, jandarma ve katılımcıların desteğiyle Nemrut Dağı'na çıktı.

Etkinlikte, çello sanatçısı Jamal Aliyev konser verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Nemrut Dağı'nın önemini vurgulayarak, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çello sanatçısı Aliyev ise "Böyle tarihi bir mekanda anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve konser vermekten büyük mutluluk duydum." dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Begüm Şipal da "Burası çok etkileyici. Burada olmaktan mutlu oldum." diye konuştu.

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nemrut Dağı konser engelli

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Eylül Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:24
İkindi
15:49
Akşam
18:29
Yatsı
19:45

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cumartesi

Yavuz Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Merkez Eczanesi
Besni
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.