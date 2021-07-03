Neslican Tay'ı canlandıracak oyuncu belli oldu! Kanserle savaşıyla tanınan Neslican Tay'ın hayat hikayesi film oluyor...

2019 senesinde hayatını kaybeden ve Türkiye'de kanserle savaşın sembolü haline gelen Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. Kanserle savaşıp 19 yaşında hayata veda eden Neslican Tay'ı kimin canlandıracağı merak ediliyordu. "Demir Kadın" isimli filmde Neslican Tay'ı canlandıracak genç oyuncu daha önce Türk televizyon ekranlarında yer almış tanınan bir isim. Peki Neslican Tay'ı canlandıracak oyuncu kim oldu? İşte detaylar...

Neslican Tay'ı canlandıracak oyuncu belli oldu!

Türk kanser aktivisti olarak tanınan ve üç kez kanseri yenmiş olan Neslican Tay, kansere karşı vermiş olduğu büyük mücadeleyle biliniyordu.

Kanseri 3 defa yenmiş, sembol haline gelmişti Kanserle savaşta simge haline gelmiş olan Neslican Tay 19 yaşında, 15 Eylül 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Neslican Tay'ı canlandıracak oyuncu merak ediliyordu Tay'ın hayat hikâyesinin beyazperdeye taşınacağı açıklanmıştı. Özgür Bakar'ın yönetmenliği üstleneceği "Demir Kadın" ismini taşıyan filmde Neslican Tay'ı canlandıracak oyuncu merak ediliyordu.

Neslican'ı Naz Çağla Irmak canlandıracak! Hikayesiyle kanser hastalarına umut olan Neslican Tay'ı canlandıracak oyuncu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tay'ı daha önce Kırgın Çiçekler ve Tövbeler Olsun gibi dizilerde de rol almış olan Naz Çağla Irmak canlandıracak.