Neslihan Atagül’ün annesini görenler şaşırdı! İddialara cevap verdi

Sefirin Kızı dizisinden sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül’den iyi haber geldi. Zor günler geçiren Atagül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşi Kadir Doğulu’nun rol arkadaşı Serra Arıtürk ile olan samimi pozlarını yayınlanmasının ardından çıkan iddialara Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından imalı bir cevap verdi. Magazin gündemi Atagül ve Doğulu çiftini konuşurken, Atagül’ün annesine olan benzerliği ise sosyal medyada konuşulan başka bir konu oldu.

‘Ölüm riski var’

Star TV ekranlarında izlenme rekorları kıran Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Doktorların ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söylemesinin ardından Neslihan Atagül’ün hayranları bu habere oldukça üzüldü.

Bir süredir geçirgen bağırsak sendromu ile uğraşan Atagül’den ise sevindiren haber geldi.

Hastalığı hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Atagül, hızla iyileştiğini ifade etti.