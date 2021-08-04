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  4. Neslihan Atagül’ün annesini görenler şaşırdı! İddialara cevap verdi

Neslihan Atagül’ün annesini görenler şaşırdı! İddialara cevap verdi

04.08.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Sefirin Kızı dizisi ile ekranlara gelen Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeni ile diziden ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı birçok yapımda rol alan Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu ise son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile ilgili magazinde ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Atagül’ün annesi ile olan benzerliği ise çok konuşuldu.

Sefirin Kızı dizisinden sağlık problemleri nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül’den iyi haber geldi. Zor günler geçiren Atagül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşi Kadir Doğulu’nun rol arkadaşı Serra Arıtürk ile olan samimi pozlarını yayınlanmasının ardından çıkan iddialara Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından imalı bir cevap verdi. Magazin gündemi Atagül ve Doğulu çiftini konuşurken, Atagül’ün annesine olan benzerliği ise sosyal medyada konuşulan başka bir konu oldu.

‘Ölüm riski var’

Star TV ekranlarında izlenme rekorları kıran Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Doktorların ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söylemesinin ardından Neslihan Atagül’ün hayranları bu habere oldukça üzüldü.
Bir süredir geçirgen bağırsak sendromu ile uğraşan Atagül’den ise sevindiren haber geldi.
Hastalığı hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Atagül, hızla iyileştiğini ifade etti.

Samimi halleri rahatsız etti!

Samimi halleri rahatsız etti!
Ünlüler dünyasında örnek çiftlerden olarak gösterilen Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu hakkında ise bir süre önce sorunlar olduğu iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Kadir Doğulu Neslihan Atagül Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
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