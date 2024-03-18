Sihirli Annem'in Dudu Peri'si Nevra Serezli'den yıllar sonra itiraf... "Biraz acıtıcı geldi" diyerek açıkladı

'Sihirli Annem'in yeni dizisinde neden olmadınız?' sorusuna yanıt veren Serezli, şunları söyledi:

"Onu yapımcılara soracaksınız. Herhalde yaşlandık diye olmadık. Bize hiç bahsedilmemesine ben kırıldım. Biz yeni bir oluşum içinde olacağız, yeni bir castla devam edeceğiz, aklınıza başka bir şey gelmesin telefonu o kadar jesti hoş olan bir şey olabilirdi ki!