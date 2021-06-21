Nevşehir'de tavanı çöken ağıldaki 58 küçükbaş hayvan telef oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir ağılda meydana gelen göçükte 58 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarında Poyraz mevkisinde, tepelik alanın oyulmasıyla yapılan ağılın tavanı çöktü.

Serkan Varol'a ait 264 küçükbaş hayvanın 58'i toprak altında kalarak telef oldu.

Varol ve köylülerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan hayvanlar traktörlerle araziye götürülerek, iş makinesi yardımıyla gömüldü.

Varol, gazetecilere, yaşadığı kayıp nedeniyle devlet yetkililerinden destek isteyeceğini belirterek, "Hayvanları bu alana 10-15 gün önce geçici süreyle getirmiştik. Tavan kısmında çatlak oluşmuş, hayvanlar altında yatarken çökme sonucu 58 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Yaklaşık 100 bin lira zararımız var." dedi.

