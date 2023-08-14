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  4. Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu! Okan Buruk'tan açıklama geldi...

Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu! Okan Buruk'tan açıklama geldi...

14.08.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda oynanacak Olimpija Ljubljana rövanş karşılaşması dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacakları rövanş mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

"Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim, hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum."

"ZANIOLO AYRILACAK MI?"

"ZANIOLO AYRILACAK MI?"

"Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz."

LUCAS TORREIRA...

LUCAS TORREIRA...

“Torreira idmanlara şu an çıkıyor. Oynayabilecek durumda ama biz uzun vadeli düşünüyoruz. Hiçbir oyuncumu erken sahaya sürüp riske etmek istemiyorum."

"SÜREÇ GEREKİYOR"

"SÜREÇ GEREKİYOR"

"Bazı oyuncular için bir süreç gerekiyor. Oyuncular 3-4 hafta idman süresi görebilirler. %100 hazır olmayan oyuncularımızı riske etmek istemiyoruz."

ZAHA VE KEREM DEMİRBAY

ZAHA VE KEREM DEMİRBAY

"Kerem Demirbay zaten UEFA listesinde yok. 17 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı ve yurt dışında doğmuş oyuncular için bir kotamız var. Bir sonraki maçta listeye girecektir. Zaha listedeydi yavaş yavaş takıma sokacağız”

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