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Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

11.07.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Mahmut Şafak Caddesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler binadakileri tahliye etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıktığı evde dumandan etkilenen anne Hazer Erdemil, çocukları Emir, Eymen ve Abdurrahim Erdemil ile yan dairede oturan 6 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Niğde'de apartmanda çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
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yangın Niğde

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