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Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

19.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

NİĞDE (AA) - Niğde’de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu.

Merkez Efendibey Mahallesi Koru Sokak Amas bağları mevkisindeki elma bahçesinin sahibi, bahçede yerde hareketsiz birini görünce polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliğinin İbrahim Önemli (21) olduğu belirlenen gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Gencin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu
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polis Niğde

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