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Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

14.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kamyonetin devrilmesi sonucu Afgan uyruklu 8 kişi yaralandı.

Ali Abdullahi idaresindeki 51 MA 0625 plakalı kamyonet, Niğde-Kayseri karayolunda yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aracın ön bölümünde oturan 2, kasasında yolculuk yapan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan bir keçi de telef oldu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı

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trafik kazası Niğde

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