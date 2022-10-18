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Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

18.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kadınların yaptığı yaklaşık 70 çeşit el emeği ürünün satılacağı Niğde Belediyesi Kadın Emek Pazarı (NİĞKEP) hizmete girdi.

Vali Mustafa Koç, belediye hizmet binası altındaki açılışta, her zaman kadınlarla yan yana olduklarını söyledi.

NİĞKEP'te, 3 kadın kooperatifinde üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin satılacağını belirten Koç, "Bundan sonraki süreçte bütün kurumlarımızla, yerel idarelerimizle, burada yaşayan her bir hemşehrimizle ve her şeyden önemlisi sizin gibi değerli hanımefendilerle nice böyle güzel hizmetleri hayata geçireceğiz. Katkılarından dolayı Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür ederim, hayırlı olsun." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir de ev hanımları ve kadın kooperatiflerinin ürünleri için bir pazar oluşturduklarını aktardı.

Kadınların yaptıkları ürünlerin, belediye aracılığıyla herhangi bir kar koymadan karşılıksız satılacağını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Belediye olarak kadınlarımıza çok büyük yatırım yapıyoruz. Yakın zamanda sosyal tesislerimiz ve gastronomi merkezimiz açılacak. Bu satışlar orada da devam edecek. Satışları, duruma göre 16 noktadaki Halk Ekmek Büfeleri'nde de gerçekleştireceğiz. Birçok noktada satış imkanı sunacağız. Arkadaşlar çalışıyor, bu ürünleri bütün ülkeye satmak için internet sitesi kurulacak. Bizler her zaman kadınlarımızın yanındayız, onların her zaman destekçisi olacağız."

Konuşmaların ardından kadınların yaptığı reçel, pekmez, mantı, erişte, tarhana, salça ve hediyelik eşya gibi yaklaşık 70 çeşit el emeği ürünün satılacağı NİĞKEP'in açılış kurdelesi kesildi.

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

Niğde'de el emeği ürünlerin satılacağı "Kadın Emek Pazarı" açıldı

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