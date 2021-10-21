Niğde'de engelli minik Elif'in evinin önüne Vali Şimşek'in talimatıyla yol yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de doğuştan yürüme engelli Elif Sima'nın okula rahat gitmesi için Vali Yılmaz Şimşek'in talimatıyla evinin önüne yol yapıldı.

Çiftlik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Necla Sima, Vali Şimşek'in köylerini ziyaretinde, evlerinin önünde yol olmadığını ve 8 yaşındaki kızı Elif'i okula götürüp getirmekte zorlandığını söyleyerek yardım istedi.

Vali Şimşek'in talimatıyla İl Özel İdaresi ekipleri, ailenin evinin önüne yaklaşık 100 metrelik yol yaptı.

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu ise hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri akülü arabayı Elif'e teslim etti.

Elif, akülü arabasını yeni yolda sürmenin mutluluğunu yaşadı.

Platformun Niğde Temsilcisi İsmail Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elif'in okula gidip gelirken arkadaşlarının akülü olmadığı için arabasını iple çektiğini anlatarak, "Sosyal medya hesabımızdan paylaşım yaptık. İsmini sayamadığımız bütün hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyilik insanın emniyet kemeri." diye konuştu.

Elif de akülü arabaya kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Arabamla evin çevresinde gezeceğim, okula gideceğim, yeni arabamı sevdim. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Anne Necla Sima ise kızının bel açıklığıyla doğduğunu ve bundan dolayı yürüyemediğini söyledi.

Kızını okula götürüp getirirken çok zorlandığını anlatan anne Sima, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman sırtımda taşıyordum. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için hepinizden Allah razı olsun. Vali Bey, köyümüze ziyarete gelmişti. Çocuğumla yanına gittim, rica ettim 'yolumuz yok, çocuğumu okula götürüp getiremiyorum' dedim. O da Allah razı olsun duyarsız kalmadı, kısa sürede yolumuzu yaptırdı."

Baba Cumali Sima da kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.