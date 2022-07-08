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Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

08.07.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı.

Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

İl Müftüsü Osman Ayas'ın okuduğu duanın ardından Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Koç, şehit aileleriyle görüşerek talep isteklerini dinledi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programlara, Vali Mustafa Koç'un yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Niğde'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

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Kurban Bayramı Niğde arife şehitlik ziyaret

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