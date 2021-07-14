YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı

Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı

14.07.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir köydeki maden ocağının çatısına çıkan vaşak, iğneyle unutulup yakalandıktan sonra doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Uluağaç köyünde bir maden ocağının çatısında vaşak gören vatandaşlar, Niğde İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bilgi verdi.

Maden ocağına giden ekipler, iğneyle uyuttukları vaşağı yakalayıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz Şimşek, "Vaşak, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde 'neredeyse tehdit altında' kategorisinde yer alıyor. İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durmasıyla tanınan vaşağın Niğde'nin doğal yaşam alanlarında sıklıkla görülmesi, popülasyonun iyi olmasından kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızdan, bu ve bunun gibi nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türleri gördüklerinde yetkililere haber vermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı

Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı

Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı

Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Niğde Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Kocer Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.