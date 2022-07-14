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Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

14.07.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emre Dilbaz idaresindeki 34 DDN 214 plakalı otomobil, Niğde-Aksaray kara yolunda, kontrolden çıktı. Araç, refüjdeki 4 ağacı kırarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sürücü Dilbaz'ın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Dilbazın cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Niğde'de refüjdeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde refüj

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