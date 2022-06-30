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Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

30.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangından balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadını tutan komşusu yaşadıklarını, "Üst katın balkonundan kadının sarktığını gördüm. Çevredekiler de bağırdı. O sırada kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum" sözleriyle anlattı.

Şahinali Mahallesi'nde yaşayan ve halk otobüsü şoförlüğü yapan Fuat Kızıltepe (41), gazetecilere, oturduğu 5 katlı binanın 4. katında dün yangın çıktığını anımsattı.

Bağırma seslerine uyandığını ve üst kattaki dairenin yandığını öğrendiğini belirten Kızıltepe, şunları kaydetti:

"Üst kata çıktım, dairenin kapısını açmaya çalıştım, açamadım. Sonra evimin balkonuna geldim, kapıyı açmak için demir parçası falan alayım diye, o anda üst katın balkonundan kadının sarktığını gördüm. Çevredekiler de bağırdı. O sırada kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum, sırtındaki giysi yanıyordu. Sağ elim yandı, sol elimle tuttum. Evimin kapısını açık bırakmışım, o sırada bir kişi daha yardıma geldi. Kadın, 'Ağabey, beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, kadını balkona indirdik."

Kadını tutarken zorlandığını, bu sırada sol ayağında 2 parmağının kırıldığını belirten Kızıltepe, kadının ve itfaiye ekiplerince kurtarılan kız kardeşi ile 3 çocuğunun hastaneye götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.

- Olay

Şahinali Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı

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yangın Niğde

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