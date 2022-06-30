NİĞDE (AA) - Niğde'de bir apartmanın 4. katında çıkan yangından balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadını tutan komşusu yaşadıklarını, "Üst katın balkonundan kadının sarktığını gördüm. Çevredekiler de bağırdı. O sırada kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum" sözleriyle anlattı.
Şahinali Mahallesi'nde yaşayan ve halk otobüsü şoförlüğü yapan Fuat Kızıltepe (41), gazetecilere, oturduğu 5 katlı binanın 4. katında dün yangın çıktığını anımsattı.
Bağırma seslerine uyandığını ve üst kattaki dairenin yandığını öğrendiğini belirten Kızıltepe, şunları kaydetti:
"Üst kata çıktım, dairenin kapısını açmaya çalıştım, açamadım. Sonra evimin balkonuna geldim, kapıyı açmak için demir parçası falan alayım diye, o anda üst katın balkonundan kadının sarktığını gördüm. Çevredekiler de bağırdı. O sırada kadın kendini bıraktı. Refleksle kadını tuttum, sırtındaki giysi yanıyordu. Sağ elim yandı, sol elimle tuttum. Evimin kapısını açık bırakmışım, o sırada bir kişi daha yardıma geldi. Kadın, 'Ağabey, beni bırakma' diye sesleniyordu. Bırakmadık, kadını balkona indirdik."
Kadını tutarken zorlandığını, bu sırada sol ayağında 2 parmağının kırıldığını belirten Kızıltepe, kadının ve itfaiye ekiplerince kurtarılan kız kardeşi ile 3 çocuğunun hastaneye götürüldüğünü öğrendiğini söyledi.
- Olay
Şahinali Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 5 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Niğde'deki yangında balkondan sarkan kadını kurtaran komşusu yaşadıklarını anlattı
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